لقاء افتراضي بتعليم جازان لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد

دشّن المدير العام لتعليم منطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، اليوم الخميس، اللقاء الافتراضي "حيّاك" لتهيئة المعلمين والمعلمات المعينين الجُدد على النظام التعاقدي للعام الدراسي 1445هـ.

ورحب عقدي بالمعلمين والمعلمات الجدد في البرنامج الوزاري "حيّاك"، المعينين الجُدد على النظام التعاقدي للعام الدراسي 1445هـ، مشيرًا إلى أنهم في مهنة من أسمى المهن وأشرفها فهي رسالة دينية ووطنية، فالتعليم يبني القيم ويوجه السلوك لدى الطلاب، ويشكل الأخلاق، ويسهم في بناء الإنسان المسلم الحق، مؤكدًا دورهم بالمساهمة في بناء مستقبل الطلاب وزيادة رغبتهم وشغفهم نحو التعلم لتحقيق طموحاتهم وآمال وطنهم, كما أبرز أهمية مثل هذه اللقاءات التأهيلية التي تمنح المعلمين والمعلمات الفرصة للتعرّف على الأنظمة والإجراءات وآليات العمل في مجال التعليم بشكل عملي.

التعريف بالمهام الوظيفية

وهدف اللقاء الذي نظمته إدارة الموارد البشرية " التواصل الداخلي " بالتعاون مع شؤون المعلمين، والإشراف التربوي والتدريب، إلى التهيئة والاستعداد للمعلمين والمعلمات المعينين الجدد، وتعريفهم بمهامهم الوظيفية، واللوائح والأنظمة التعليمية، وتوفير المُمكنات المعرفية كافة؛ لدعمهم ومساعدتهم على ممارسة العمل بكفاءة وفاعلية، مستهدفًا أكثر من 417 معلمًا ومعلمة.

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