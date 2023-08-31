مصر ولبنان يعبران الأردن وكوت ديفوار بكأس العالم للسلة

واصل منتخب مصر انتصاراته في بطولة كأس العالم لكرة السلة للرجال، المقامة حالياً في الفلبين وإندونيسيا واليابان، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في المونديال.

وحقق المنتخب المصري فوزاً كبيرا على نظيره الأردني بنتيجة 85 / 69 في المواجهة العربية الخالصة، التي أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن المراكز الترتيبية للمسابقة.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات الأمور في الفترة الأولى، التي أنهاها لمصلحته بنتيجة 22 / 14، قبل أن يستعيد المنتخب الأردني الكثير من اتزانه في الفترة الثانية، التي حسمها منتخب مصر أيضا بنتيجة 38 / 34.

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وتواصلت الإثارة في المباراة خلال الفترة الثالثة، لكن منتخب الفراعنة حافظ على تقدمه بنتيجة 59 / 56، قبل أن يعود لتسيد الموقف في الفترة الرابعة (الأخيرة)، بفضل تألق نجومه عاصم مرعي وإيهاب أمين وعمرو الجندي، ويفوز باللقاء بفارق 16 نقطة.

ويأتي هذا الانتصار ليعزز كثيرا من آمال منتخب مصر في التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل صاحب أفضل مركز في كأس العالم للسلة عن قارة أفريقيا إلى الدورة الأولمبية، بصورة مباشرة.

ولم يتمكن المنتخبان من الصعود للدور الثاني للمونديال، ليلعبان على المراكز من الـ17 إلى الـ32 في البطولة.

وحقق منتخب مصر فوزا وحيدا على منتخب المكسيك فيما خسر أمام ليتوانيا والجبل الأسود (مونتنجرو) في مشواره بالمجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات، في حين خسر منتخب الأردن جميع لقاءاته الثلاثة في المجموعة الثالثة، التي ضمت منتخبات الولايات المتحدة ونيوزيلندا واليونان.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في المونديال بعد غد السبت بمواجهة منتخب نيوزيلندا، فيما يلعب منتخب الأردن مع نظيره المكسيكي.

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من جانبه، حقق منتخب لبنان انتصاره الأول في البطولة، عقب فوزه الثمين 94 / 84 على منتخب كوت ديفوار، في وقت سابق اليوم، ضمن مباريات تحديد المراكز الترتيبية بالمونديال أيضا.

وشهدت المباراة، التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تفوق لبنان في كل فترات المباراة الأربعة، حيث أنهى المنتخب العربي الفترة الأولى لمصلحته بنتيجة 32 / 17، قبل أن يحسم الشوط الثاني وهو متقدما 55 / 41، وحافظ على تقدمه في الشوط الثالث بنتيجة 73 / 66، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بفارق 10 نقاط.

وأخفق المنتخب اللبناني في التأهل للدور الثاني للمونديال، المقام حاليا في إندونيسيا واليابان والفلبين، عقب خسارته في مبارياته الثلاث التي خاضها بمرحلة المجموعات للبطولة، أمام لاتفيا وكندا وفرنسا، لينتقل للعب في المراكز الترتيبية من المراكز 17 إلى 32.

ويأتي هذا الفوز ليشكل دفعة معنوية لمنتخب لبنان، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، قبل مباراته المرتقبة مع نظيره الإيراني، بعد غد.