النيابة تحذر من تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص.. وتحدد العقوبة

حذرت النيابة العامة، اليوم الخميس، من تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة.
وقالت في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، إن المنظم السعودي عزز من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها.
عزز المنظم السعودي من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها. pic.twitter.com/cup8PA13lH
— النيابة العامة (@bip_ksa) August 31, 2023
وأضافت "يحظر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك".
وأوضحت "يعاقب من يخالف ذلك وفقاً لنظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
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