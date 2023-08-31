النيابة تحذر من تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص.. وتحدد العقوبة

حذرت النيابة العامة، اليوم الخميس، من تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة.

وقالت في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، إن المنظم السعودي عزز من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها.