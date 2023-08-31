ضبط 1921 مركبة مخالفة للوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

نشرت الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر منصة "إكس"، عدد المخلفات التي تم ضبطها لمركبات متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/RvoAXLAYbc — المرور السعودي (@eMoroor) August 31, 2023

وأعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط 1921، مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.

ضبط المركبات المخالفة

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن إدارة المرور تهيب الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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