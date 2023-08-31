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أعمال تطوير ميادين الرياض تتسارع.. خطوة لتعزيز المظاهر الجمالية في العاصمة

31 أغسطس 2023 · < 1 minutes
أعمال تطوير أحد الميادين في الرياض
أعمال تطوير أحد الميادين في الرياض

تتسارع أعمال تطوير ميادين الرياض لتسهم في تعزيز المظاهر الجمالية في العاصمة وزيادة مساحة الغطاء النباتي، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة.

ونشرت "أمانة منطقة الرياض" عبر حسابها على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر قرب انتهاء أعمال التطوير في ميادين "الرباط، رائد الفضاء، الكويت".

في سياق مختلف، وبهدف الحد من ظاهرة الإعلانات العشوائية المخالفة للأنظمة، أزالت أمانة الرياض 225,150 ملصقًا ولوحةً إعلانية خلال النصف الأول من العام الجاري، وسنواصل العمل لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المدينة.

وسابقا، كشفت أمانة الرياض عن المخطط التطويري للعاصمة والذي سيشمل أرجاء المدينة، وعلى كافة الأصعدة سواء برفع كفاءة البنية التحتية استباقيًا وإنارة الجسور وتجميلها، وصولًا إلى إنشاء الحدائق العالمية. ويشمل المخطط أيضًا تخصيص بعض الخدمات البلدية، وتأهيل المرافق الخدمية، بالإضافة إلى تطوير الميادين الرئيسية وتأهيلها.

 

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