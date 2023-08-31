أعمال تطوير ميادين الرياض تتسارع.. خطوة لتعزيز المظاهر الجمالية في العاصمة

تتسارع أعمال تطوير ميادين الرياض لتسهم في تعزيز المظاهر الجمالية في العاصمة وزيادة مساحة الغطاء النباتي، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة.

ونشرت "أمانة منطقة الرياض" عبر حسابها على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر قرب انتهاء أعمال التطوير في ميادين "الرباط، رائد الفضاء، الكويت".

ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية مدينتنا.. تتسارع أعمال تطوير ميادين #الرياض لتسهم في تعزيز المظاهر الجمالية في العاصمة وزيادة مساحة الغطاء النباتي.. 🌳 pic.twitter.com/GLXaTTIL0t — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) August 31, 2023

في سياق مختلف، وبهدف الحد من ظاهرة الإعلانات العشوائية المخالفة للأنظمة، أزالت أمانة الرياض 225,150 ملصقًا ولوحةً إعلانية خلال النصف الأول من العام الجاري، وسنواصل العمل لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المدينة.

وسابقا، كشفت أمانة الرياض عن المخطط التطويري للعاصمة والذي سيشمل أرجاء المدينة، وعلى كافة الأصعدة سواء برفع كفاءة البنية التحتية استباقيًا وإنارة الجسور وتجميلها، وصولًا إلى إنشاء الحدائق العالمية. ويشمل المخطط أيضًا تخصيص بعض الخدمات البلدية، وتأهيل المرافق الخدمية، بالإضافة إلى تطوير الميادين الرئيسية وتأهيلها.

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