الركراكي: تحدثت مع الأمين جمال جناح برشلونة لضمه إلى “أسود الأطلس”

أكد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، أنه تواصل مع جناح برشلونة الصاعد الأمين جمال لإقناعه بتمثيل المنتخب، لكنه سينتظر معرفة قراره عند إعلان تشكيلة إسبانيا الجمعة.

وولد جمال (16 عاماً) في إسبانيا لأب مغربي وأبهر الجميع بمستواه بقطاع الناشئين مع برشلونة، حتى أصبح عنصراً بارزاً في الفريق الأول لبطل إسبانيا هذا الموسم. ودفع تألقه في سن مبكرة المغرب وإسبانيا لمحاولة جذبه في الفترة الدولية المقبلة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وغاب جمال عن تشكيلة الركراكي التي أعلنها الخميس لمواجهة ليبيريا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وبوركينا فاسو ودياً الشهر المقبل. وقال الركراكي، الذي قاد المغرب لإنجاز تاريخي بالوصول للدور قبل النهائي بكأس العالم في قطر العام الماضي، في مؤتمر صحافي إنه تواصل مع جمال وعرض عليه الانضمام إلى "أسود الأطلس" مستقبلاً.

نتمنى أن يختار المغرب

وأوضح الركراكي أن كشافي المواهب بالاتحاد المغربي رصدوا تطور جمال منذ كان في سن العاشرة، وأضاف: "جمال أمام تحد كبير وقرار تاريخي، لا يزال صغير السن، ويجب احترام أي قرار يتخذه".

وتابع: "تحدثت معه كثيراً، ونتمنى أن يختار المغرب، هو مغربي ووالده مغربي، لكن لا داعي للضغط عليه، ولن نستبق الأحداث".

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