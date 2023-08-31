نونيز يقترب من الانتقال لمانشستر سيتي

سافر لاعب الوسط الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز، إلى انجلترا للخضوع للكشف الطبي بفريق مانشستر سيتي لكرة القدم، بعدما وافق وولفرهامبتون على رحيله مقابل مبلغ قياسي للنادي بلغ 53 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار).

الاتفاق على قيمة عادلة لضم اللاعب

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، و بعد التغلب على بعض النقاط العالقة في المفاوضات الأخيرة، بشأن العرض الأول الذي وصل إلى 3ر47 مليون جنيه إسترليني الأربعاء، توصل الناديان لاتفاق تضمن قيمة أعلى للانتقال.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه لا توجد أي إضافات ولكن هناك 10 في المائة من قيمة أرباح انتقال اللاعب البالغ 25 عاما من مانشستر سيتي.

وأصبح نونيز صفقة قياسية لفريق وولفرهامبتون عندما انضم من سبورتينغ لشبونة مقابل 38 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي بعقد يمتد لخمسة أعوام مع إمكانية إضافة عام آخر.

وشارك اللاعب في 34 مباراة في الموسم الماضي، وسجل هدفا وحيدا وصنع مثله.

اقرأ أيضًا:

مذكرة تفاهم بين “الإعلام” وstc في مجال الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي