المملكة وتونس تبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

بحثت المملكة وتونس سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وانعقد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة وتونس، الخميس، حسبما أفادت وزارة الخارجية.

#الرياض | لجنة المتابعة والتشاور السياسي على مستوى كبار مسؤولي وزارتي خارجية المملكة والجمهورية التونسية 🇸🇦🇹🇳 pic.twitter.com/wPYFBXcwwg — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 31, 2023

وحيث ترأس مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح الجانب السعودي، ومن الجانب التونسي السفير التونسي لدى المملكة هشام الفوراتي، وبمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر.

تعزيز العلاقات التاريخية

وتباحث الجانبان حول تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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