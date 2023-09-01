ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لمعسكر سبتمبر

أعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، عن قائمة "التانجو" للتوقف الدولي في شهر سبتمبر الحالي.

ويخوض منتخب الأرجنتين، بطل كأس العالم، مباراتين في تصفيات النسخة المقبلة من المونديال لعام 2026، حيث يلتقي أمام ضيفه الإكوادوري في الجولة الأولى من التصفيات يوم 8 سبتمبر، فيما يحل ضيفا على بوليفا في الجولة الثانية يوم 12 من الشهر نفسه.

وتواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، على رأس القائمة، فيما تم استبعاد باولو ديبالا، لاعب روما الإيطالي بسبب معاناته من إصابة.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين لمعسكر سبتمبر كالتالي:

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - والتر بينيتز - خوان موسو.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز - خوان فويث - ناهويل مولينا - نيكولاس أوتاميندي - كريستيان روميرو - جيرمان بيزيلا - جونزالو مونتيل - ماركوس سينيسي - نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر - رودريجو دي بول - لياندرو باريديس - جيدو رودريجيز - إيكسيكويل بالاسيوس - ألان فيلاسكو - برونو زابيلي - لوكاس إيزكويفيل - تياجو ألمادا.

خط الهجوم: لوكاس بيلتران - أنخيل كوريا - أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - ليونيل ميسي - أليخاندرو جارناتشو - فاكوندو بونانوتي - جوليان ألفاريز - نيكولاس جونزاليس.