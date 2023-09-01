الهلال يهدد الاتحاد في الكلاسيكو بعقدة راسخة

تتجه أنظار الجماهير العربية إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل مساء اليوم الجمعة لاحتضان مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال.

ويلتقي الاتحاد أمام الهلال في مباراة الكلاسيكو على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري السعودي.

وسيكون الاتحاد مهددا بفقدان صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، إذ يأمل الفريق الغربي في فك العقدة التي كرسها الأزرق العاصمي خلال المواسم الأخيرة، بخسارة معظم المواجهات.

وكان آخر الهزائم حين ودع الاتحاد على يد الهلال قبل أقل من شهر من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالفوز عليه 3-1.

وفي مواجهتي الموسم الماضي، فاز الهلال بهدف دون رد ذهابًا في جدة، وتعادل الفريقان إيابًا في الرياض 2-2، بعدما كان الاتحاد متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد.

وفشل الاتحاد في الفوز على الهلال منذ 9 إبريل 2021، أي ما يزيد عن عامين و4 أشهر و23 يوما، حيث يعود آخر فوز للاتحاد على الهلال لموسم 2020-2021، حين فاز 2-0 بلقاء الدور الثاني للبطولة.

وخلال الـ20 مواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين، فاز الهلال في 11 مباراة مقابل 4 انتصارات للاتحاد، بينما حضر التعادل في 5 لقاءات.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد.