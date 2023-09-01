ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، الجمعة، عن ضبط 14 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومنطقة الرياض.

وضبط بحيازتهم 9 بنادق هوائية، و8 طيور مصيدة، وشبكتي صيد، وجهاز جذب طيور، و1020 ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام جهاز جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.

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