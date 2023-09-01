أخبار دوليّة

الحزب الحاكم في جورجيا يقرر عزل رئيسة الدولة بعد زيارتها لأوروبا

1 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
رئيسة جورجيا
رئيسة جورجيا

قرر الحزب الحاكم في جورجيا عزل رئيسة البلاد، سالومي زورابيشفيلي، وذلك بعد زيارتها الأخيرة إلى أوروبا.

ومن جانبه، أعلن إراكلي كوباخيدزه، رئيس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا، بأن حزبه بدأ إجراءات لعزل الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، بسبب زيارتها لأوروبا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.
وأوضح كوباخيدزه، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن إجراءات عزل الرئيسة، تتطلب دعما من 100 برلماني، "وبالتالي، ليس هناك احتمال لتحقيقه بدون أصوات المعارضة الراديكالية.
اقرأ المزيد
قوات روسية تجري تدريبات عسكرية مشتركة قرب بولندا وسط توترات
ورغم ذلك، قررنا في اجتماع للمجلس السياسي للحزب بدء إجراءات عزل الرئيسة".
وأكد كوباخيدزه، أن قرار زورابيشفيلي الأخير، بلقاء القادة الأوروبيين رغم اعتراض الحكومة، يشكل انتهاكا واضحا للدستور، بحسب وكالة تاس.
اقرأ المزيد
فرنسا تعلن مقتل أحد مواطنيها واحتجاز آخر في الجزائر
وقامت الرئيسة الجورجية، بزيارة لألمانيا في 31 أغسطس الماضي، لإجراء لقاءات مع الزعماء الأوروبيين، لدعم منح جورجيا وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وتمت الزيارة رغم رفض الحكومة الجورجية لها.