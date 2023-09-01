ناصر الخليفي يعترف بصعوبة ضم كولو مواني إلى باريس سان جيرمان

قبل ساعات قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية، يبدو أن انتقال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان أصبح أمرًا مستبعدًا للغاية.

وقال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إن النادي لم يقترب من التوصل إلى اتفاق لضم راندال كولو مواني نجم هجوم آينتراخت فرانكفورت

الألماني.

وقال الخليفي في تصريحات لقناة "كانال بلس" التلفزيونية: "هو ليس سرا، نحن مهتمون باللاعب، لكننا بعيدون عن الاتفاق مع فرانكفورت، بعيدون للغاية".

وأجريت مناقشات حول المبلغ المطلوب لانتقال اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، وهو 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) على الأقل.

ويستمر عقد كولو مواني مع آينتراخت فرانكفورت حتى صيف عام 2027، ولا يتضمن بندا يتيح للاعب الرحيل.

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