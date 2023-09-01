وزير المالية يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره السنغافوري

التقى وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الجمعة، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية السنغافوري السيد لورانس وونغ، وذلك خلال زيارته لجمهورية سنغافورة.

وبحث اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين وسبل تعزيزها، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما تم تسليط الضوء على رؤية المملكة 2030 الواعدة، وأبرز البرامج المنبثقة منها، والتمويل الأخضر.

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كما التقى الجدعان بعددٍ من مؤسسات القطاع الخاص، والأجهزة الحكومية السنغافورية، والتي استعرض مع مسؤوليها فرص التعاون الثنائي والارتقاء بالقطاع المالي، بما يخدم اقتصاد البلدين الصديقين.

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