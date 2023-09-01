قرعة الدوري الأوروبي.. ليفربول في مجموعة سهلة

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مراسم قرعة دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ظهر اليوم الجمعة.

وأسفرت قرعة الدوري الأوروبي عن وقوع فريق ويستهام الإنجليزي، بطل دوري المؤتمر الأوروبي، في مجموعة متوسطة.

وأوقعت القرعة فريق ليفربول الإنجليزي في مجموعة سهلة نسبيا، حيث يشارك الريدز في اليوروبا ليغ هذا الموسم بعد فشله في التأهل إلى دوري الأبطال.

مجموعات الدوري الأوروبي 2024

وأسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة في أغلب المجموعات، ووقع ليفربول في المجموعة الخامسة رفقة لاسك لينز النمساوي، يونيون سان غيلواز البلجيكي وتولوز الفرنسي.

وشهدت المجموعة الثانية صدامات نارية بعدما ضمت أياكس الهولندي، مارسليا الفرنسي، برايتون الإنجليزي وآيك أثينا اليوناني.

قرعة الدوري الأوروبي 2024

المجموعة الأولى : ويستهام الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني وفرايبورج الألماني وباتشكا توبولا الصربي

المجموعة الثانية : أياكس الهولندي ومارسيليا الفرنسي وبرايتون الإنجليزي وأيك أثينا اليوناني.

المجموعة الثالثة : رينجرز الاسكتلندي وريال بيتيس الإسباني وسبارتا براغ التشيكي وأريس ريماسول القبرصي.

المجموعة الرابعة : أتالانتا الإيطالي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وشتورم جراتس النمساوي وراكوف البولندي.

المجموعة الخامسة : ليفربول الإنجليزي ولاسك النمساوي ويونيون سان خيلويزي البلجيكي وتولوز الفرنسي.

المجموعة السادسة : فياريال الإسباني ورين الفرنسي ومكابي حيفا الإسرائيلي وباناثانايكوس اليوناني.

المجموعة السابعة : روما الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي وشريف تيراسبول المولدوفي وسيرفيت السويسري.

المجموعة الثامنة : ليفركوزن الألماني وكاراباج الأذربيجاني ومولده النرويجي وهكن السويدي.

The 2023/24 group stage is set ✅#UELdraw pic.twitter.com/rKmamwpJyf — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 1, 2023

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي 2024

وتنطلق مباريات دور المجموعات يوم 21 سبتمبر الجاري.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم 22 مايو 2024 في مدينة دبلن الإيرلندية.