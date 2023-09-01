“البنتاغون”: فاغنر انتهت للأبد بعد مصرع بريجوجين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن مجموعة فاغنر الروسية انتهت فعليا كقوة مقاتلة بعد وفاة قائدها في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي.

وشكل عشرات الآلاف من مرتزقتها الجزء الأكثر فتكاً من الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن طُلب من مقاتليها هذا الأسبوع العثور على وظائف جديدة.

ونفى الكرملين أي دور له في الحادث الذي أودى بحياة يفغيني بريجوجين الأسبوع الماضي بعد شهرين من قيادته تمردًا ضد حكم الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون عندما سئل عن صفقات لأسلحة فاغنر، قال: "القضية الأوسع هنا هي الحكومة الروسية التي كانت فاغنر تعمل لصالحها لدعم العمليات في أوكرانيا"، وفقا لصحيفة "dailymail".

وأضاف أنه "في وقت ما كانت مجموعة فاغنر هي القوات القتالية الأكثر فعالية التي تمتلكها روسيا على الأرض في أوكرانيا.. ولقد تم إزالتها بشكل أساسي من ساحة المعركة وقد انتهت للأبد بعد مصرع بريجوجين".

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