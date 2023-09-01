المنظمة الدولية للهجرة: العالم دخل رسمياً عصر الهجرة المناخية

دعت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة تغير المناخ وتحديات التنقل البشري قبل قمة المناخ الأفريقية التي ستعقد في نيروبي في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر.

وتعد قمة المناخ الأفريقية أكبر تجمع لرؤساء الدول والوزراء ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين والإنمائيين الأفارقة والقطاع الخاص والشباب في تاريخ القارة، وهي فرصة غير مسبوقة لمعالجة الآثار المتزايدة لتغير المناخ على التنقل البشري في أفريقيا.

لقد دخلنا رسميًا عصر الهجرة المناخية

وقالت المديرة العامة المنتخبة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، "لقد دخلنا رسميًا عصر الهجرة المناخية"، مشيرة إلى الحاجة الملحة لمعالجة أثر تغير المناخ على التحركات السكانية.

وأضافت أن المنظمة ملتزمة بالعمل على إيجاد خيارات مستدامة للأشخاص الذين يرغبون في البقاء وللأشخاص الذين يضطرون للتنقل ، مشيرة إلى أن المنظمة ستشرف خلال قمة المناخ الأفريقية على عملية التوقيع على الإعلان الوزاري القاري لكمبالا بشأن تغير المناخ والهجرة المعروف باسم KDMECC - AFRICA ,m.

اقرأ أيضا:

الجبير يلتقي وزير البيئة والمناخ والطاقة السلوفيني