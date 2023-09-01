يونيون برلين يضم ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس

أعلن نادي يونيون برلين الألماني، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

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وقال أوليفر رونرت مدير الكرة بنادي يونيون برلين: "بضم ليوناردو، نكون قد تعاقدنا مع لاعب يحظى بالكثير من الخبرة، نثق في أنه سيعزز إمكانياتنا في الدفاع عبر عقليته ومرونته، وسيرتقي بنا إلى مستويات جديدة".

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن بونوتشي وقع عقدا لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وتعد هذه هي ثالث صفقة كبيرة ليونيون برلين لهذا الموسم بعد أن تعاقد مع لاعب خط الوسط روبين جوسينس والمهاجم كيفن فولاند، حيث يستعد الفريق لأول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا.

وحقق بونوتشي مع يوفنتوس 8 ألقاب في الدوري الإيطالي، و4 ألقاب في كأس إيطاليا، وتوج مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2021، ولعب لفترة قصيرة مع ميلان بين عامي 2017 و2018 قبل أن يعود إلى يوفنتوس.