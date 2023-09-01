الصحة العالمية: 1,4 مليون حالة جديدة بكوفيد 19 خلال شهر يوليو

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن 1,4 مليون حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال شهر يوليو الماضي على مستوى العالم.

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وأفادت المنظمة في بيان لها، أن هذه الحالات أدت إلى وفاة أكثر من 1800 شخص، بزيادة الإصابات بنسبة بلغت 38% وانخفاض بمقدار 50% في أعداد الوفيات مقارنة بشهر يونيو الماضي.

وأضافت أن ثلاثة أقاليم أبلغت عن زيادة الإصابات في شهر يوليو، بينما أبلغ إقليمان عن انخفاضها.

وبينما أبلغت ثلاثة أقاليم عن انخفاض في عدد الوفيات، أبلغ إقليم شرق المتوسط وغرب المحيط الهادئ عن زيادة عدد الوفيات.

وأشارت إلى أن عدد الحالات المبلغ عنها لا تمثل المعدلات الدقيقة للإصابات، بسبب انخفاض معدلات التشخيص والاختبارات.