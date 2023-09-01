الرياض تستضيف فعالية “العروض الأرجنتينية” أكتوبر المقبل

تستضيف الرياض فعالية "العروض الأرجنتينية" أكتوبر المقبل، من تنظيم هيئة المسرح والفنون الأدائية، وتتضمن الفعاليات فنوناً أدائية متنوعة مـن الأرجنتين وأمريكا الجنوبية؛ لإحـداث تنوع ثقافي يتيح للزوار الاستمتاع بتفاصيله الثرية، وكذلك التعريف بالثقافات المختلفة لشعوب العالم ضمن احتفالية ستقام خلال شهر أكتوبر المقبل.

وستُنظم الهيئة عشرة عروض أدائية أرجنتينية تتضمن لوحاتٍ متعددة، من بينها عرض سندريلا، وأليس في بلاد العجائب، والخفة العظيمة وغيرها من العروض، بحيث سيُقام أول عرضٍ منها يوم الثلاثاء الثالث من أكتوبر، ويستمر حتى التاسع من شهر ديسمبر المقبل على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة في مدينة الرياض، وتستغرق مدة كل عرض خمسة أيام في الأسبوع على مدار عشرة أسابيع، وتهدف الفعالية إلى جذب ما لا يقل عن عشرة آلاف زائر من مختلف الفئات العمرية طوال مدة العرض، مما يعزز دور العروض في تقديم الثقافات العالمية في قوالب احتفاليةٍ وشيّقة.

رفع مستوى الوعي لدى المجتمع

وتُقيم هيئة المسرح والفنون الأدائية بالتزامن مع العروض الأرجنتينية معرضاً تعريفياً تقدِّم من خلاله تجارب تفاعلية تُعبّر عن مفهوم الفعالية، وتؤصل مفهوم الفعاليات المقدمة من الأرجنتين، إلى جانب تقديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية ومن أمريكا اللاتينية، فضلاً عن توفير أركان للتصوير مصممة خصيصاً بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجرٍ لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.

وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من استقطاب العروض الأرجنتينية إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية لدى المجتمع، وإثراء المحتوى الثقافي عبر اجتذاب العروض الأدائية من مختلف دول العالم، وتعريف ثقافات العالم بجمهور المملكة وثقافته، كما تعكس الهيئة بذلك حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

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