رسميًا.. تغيير موعد قرعة كأس العالم للأندية في جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسميًا اليوم الجمعة، تغييرًا في موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023 بمدينة جدة.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس العالم للأندية في نسخة العام الجاري في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة أن القرعة ستقام في مدينة جدة يوم الثلاثاء المقبل، بعدما كان مقررًا لها الخميس المقبل.

وتقام قرعة مونديال الأندية في تمام الساعة 11 صباحًا بتوقيت السعودية.

ولم يكشف "فيفا" عن السبب وراء هذا التغيير.

الأندية المشاركة في مونديال الأندية

ويشارك في كأس العالم للأندية 2023، 7 أندية، هي الاتحاد، ممثل المملكة، والأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، ومانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وأوكلاند سيتي، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، وليون المكسيكي، دوري أبطال الكونكاكاف، وأوراوا ريدز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا، إضافة إلى بطل كوبا ليبرتادوريس الذي يتحدد يوم 4 نوفمبر المقبل.

جدول مباريات كأس العالم للأندية

12 ديسمبر.. الجولة الأولى

المباراة 1.. اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي

15 ديسمبر.. الجولة الثانية

المباراة 2.. الفريق أ ضد الفريق ب

المباراة 3.. الفريق ج ضد الفريق د

18 ديسمبر.. نصف النهائي

المباراة 4.. ممثل كونميبول (أمريكا الجنوبية) ضد الفائز مباراة 2 أو مباراة 3

19 ديسمبر.. نصف النهائي

المباراة 5.. الفائز من مباراة 2 أو مباراة 3 ضد مانشستر سيتي

22 ديسمبر.. المركز الثالث والنهائي

المباراة 6.. الخاسران من نصف النهائي

المباراة 7.. الفائزان من نصف النهائي