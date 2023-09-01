ميتروفيتش يقود هجوم الهلال في كلاسيكو الاتحاد.. وتمبكتي على الدكة

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، تشكيل فريقه استعدادًا لخوض مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد في دوري روشن للمحترفين.

ويحل الهلال ضيفًا على الاتحاد بملعب "الأمير عبدالله الفيصل" في قمة مباريات الجولة الخامسة.

ويدخل الهلال مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، حصدها من المباريات الأربع الأولى، بالفوز في 3 مباريات، والتعادل مرة.

في المقابل، يتصدر الاتحاد الجدول برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة، إذ فاز في المباريات الأربع.

ويقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش هجوم الهلال في مباراة الاتحاد.

ويعود كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، كما يعود مواطنه سيرجي سافيتش للتشكيل بعد غيابه عن المباراة الماضية للإيقاف.

ويظهر حسان تمبكتي، مدافع الهلال الجديد، على مقاعد البدلاء، بعد انضمامه قادمًا من الشباب في صفقة قياسية هذا الصيف.

في المقابل، واصل نيمار دا سيلفا غيابه عن الهلال، إذ أن النجم البرازيلي مازال غير جاهز لخوض المباريات، بعد تعافيه من الإصابة في الأيام القليلة الماضية.

تشكيل الهلال لمباراة الاتحاد

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.