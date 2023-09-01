بنزيما على رأس تشكيل الاتحاد في كلاسيكو الهلال.. وكادش بديلًا

أعلن البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، عن تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة القمة أمام الهلال مساء اليوم الجمعة في دوري روشن للمحترفين.

الاتحاد يستضيف غريمه الهلال على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" في خامس جولات الموسم الجاري من المسابقة.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب المسابقة بعد انقضاء 4 جولات برصيد 12 نقطة، إذ حقق العلامة الكاملة.

في المقابل، يأتي الهلال في المرتبة الثالثة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات، وتعادل وحيد.

ويواصل كريم بنزيما قيادة هجوم الاتحاد في دوري روشن للمحترفين للمباراة الخامسة على التوالي، بعد الشكوك التي أحيطت حول جاهزيته للمباراة.

وكان بنزيما خرج مصابًا من مباراة الوحدة في الجولة الرابعة، لكنه تعافى في الوقت المناسب قبل قمة اليوم.

ويظهر حسن كادش، لاعب الاتحاد الجديد، الذي انضم قادمًا من التعاون مساء أمس الخميس، على دكة بدلاء النمور في المباراة.

تشكيل الاتحاد لمباراة الهلال

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود.

خط الوسط: فابينيو، إيجور كورونادو، كانتي.

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، عبدالرازق حمد لله.