الطائي يهزم أبها.. والتعادل يحسم لقاء الفيحاء والرائد

فاز الطائي على ضيفه أبها بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل هدف المباراة الوحيد أندريه كورديا في الدقيقة 81.

ورفع الطائي رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف فريق أبها صاحب المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية ضمن نفس الجولة، تعادل الفيحاء مع الرائد سلبيا، ليحصل كل منهما على نقطة.

الزامبي فاشون ساكالا، مهاجم الفيحاء، أهدر ركلة جزاء عند الدقيقة 15.

ورفع الرائد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر، ورفع الفيحاء رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن.