“هاتريك” ميتروفيتش يقود الهلال لريمونتادا مثيرة على الاتحاد

قاد الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، فريقه لتحويل تأخره بنتيجة 1-3 إلى انتصار مثير على مضيفه الاتحاد 4-3 في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل ميتروفيتش 3 أهداف "هاتريك" خلال المباراة، وهو ثاني لاعب فقط في تاريخ دوري المحترفين يفعل ذلك في مباراة الكلاسيكو.

وارتقى الهلال إلى صدارة جدول ترتيب دوري روشن لأول مرة هذا الموسم، بعدما ارتفع رصيده إلى 13 نقطة، لكن هذه الصدارة مؤقتة لحين نهاية مباريات الجولة الخامسة.

في المقابل، تعرض الاتحاد لأول خسارة هذا الموسم، ليفقد الصدارة التي حافظ عليها في الجولات الأربع الماضية، ويكتفي بالمركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة.

7 أهداف في كلاسيكو مثير

تقدم الاتحاد أولًا عن طريق البرازيلي رومارينيو عند الدقيقة 16 بعد تمريرة بينية رائعة من المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث سددها لحظة خروج ياسين بونو من مرماه.

والهدف هو الأول الذي يسكن شباك بونو مع الهلال منذ انضمامه إلى الفريق هذا الصيف قادمًا من إشبيلية، حيث حافظ على نظافة شباكه في المباراتين الماضيتين.

لكن الهلال رد سريعًا عن طريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 20 من تصويبة على الطائر مستغلًا كرة عرضية متقنة من سعود عبدالحميد من الجانب الأيمن.

ويعد الهدف هو الأول الذي يسكن شباك الاتحاد منذ بداية الموسم، حيث حافظ البرازيلي مارسيلو جروهي على نظافة مرماه في المباريات الأربع الأولى من الموسم.

وأضاف كريم بنزيما هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 38، بـ"الكعب" بعد تمريرة عرضية أرضية من أحمد بامسعود.

وعزز عبدالرزاق حمدالله تقدم الاتحاد بهدف ثالث عند الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الأول، مستغلًا خطأ فادحًا من سيرجي سافيتش داخل منطقة الجزاء.

وقلص ميتروفيتش الفارق بهدف ثانٍ في الدقيقة 60 من ضربة رأسية قوية.

وبعدها بـ5 دقائق فقط، سجل المهاجم الصربي ثالث أهدافه "هاتريك" من ركلة جزاء، حصل عليها ميشيل ديلجادو، ليدرك التعادل.

وأكمل سالم الدوسري عودة الهلال بتسجيل الهدف الرابع مستغلًا تمريرة من سيرجي سافيتش داخل منطقة الست ياردات عند الدقيقة 71.