روسيا: الدنمارك تتصرف بعدائية تجاه موسكو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، إن طلب الدنمارك من روسيا تقليص عدد موظفي سفارتها في كوبنهاجن من 15 دبلوماسيا إلى 5 فقط، هو مظهر آخر للمواقف العدائية تجاه موسكو.

وأضافت ماريا زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، مساء الجمعة: "نعتبر طلب السلطات الدنماركية خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية في كوبنهاجن من 15 إلى خمسة أشخاص بمثابة تجل آخر لمظاهر المواقف العدائية التي تتبناها القيادة الدنماركية تجاه بلدنا".

وشددت زاخاروفا، بحسب بيان الخارجية الروسية، على أن موسكو "ستعمل على استخلاص الاستنتاجات اللازمة من هذا الأمر".

تقليص العدد قبل نهاية الشهر الجاري

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم طلبت وزارة الخارجية الدنماركية بتخفيض عدد موظفي السفارة الروسية في كوبنهاجن.

ومن المحدد في هذا الإطار أن يتم الإبقاء على 5 دبلوماسيين و20 موظفا بالحد الأقصى، علما أنه يتوجب تخفيض عدد الموظفين في موعد أقصاه 29 سبتمبر الجاري.

وقد قامت الحكومة الروسية في يوليو من العام الماضي، بتوسيع قائمة الدول غير الصديقة التي يتم اتخاذ الإجراءات المضادة ضدها. وتشمل: اليونان وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا والدنمارك.

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