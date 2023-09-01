7 مباريات على التوالي.. الهلال يكرّس عقدة الاتحاد

كرّس الهلال عقدته لغريمه الاتحاد بعدما واصل تفوقه عليه في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة في دوري روشن للمحترفين.

وحقق الهلال فوزًا مثيرًا على مضيفه الاتحاد بنتيجة 4-3 بعدما كان متأخرًا في الشوط الأول بنتيجة 1-3 خلال مباراة الجولة الخامسة من المسابقة.

ورغم أن الاتحاد كان قريبًا للغاية من تحقيق الفوز، إلا أنه لم يتمكن من هزيمة الهلال للمباراة السابعة على التوالي في كل البطولات.

وترجع آخر مرة فاز فيها الاتحاد على الهلال إلى 9 أبريل 2021 في مباراة ضمن دوري المحترفين السعودي.

ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن الاتحاد من الفوز على الهلال في 7 مباريات متتالية، 5 منها في الدوري، وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأخرى في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وفاز الهلال خلال المباريات السبع في 6 مباريات، مقابل تعادل وحيد.

العقدة لا تخص الاتحاد وحده، وإنما طالت البرتغالي نونو سانتو، الذي تعرض لـ5 هزائم فقط طوال مشواره التدريبي مع "النمور" منذ توليه المهمة في يوليو 2022، جاءت 4 منها أمام الهلال.

نونو سانتو استطاع أن يهزم كل الفرق التي قابلها مع الاتحاد مرة واحدة على الأقل، باستثناء الهلال، حيث قابله 5 مرات، خسر 4، وتعادل في واحدة.