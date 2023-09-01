الأخدود يحقق فوزًا تاريخيًا على الرياض

حقق الأخدود فوزًا تاريخيًا على نظيره الرياض، بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0 مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

ويعد هذا هو الانتصار الأول للأخدود في تاريخه بدوري المحترفين بمختلف مسمياته، إذ أن الفريق صعد هذا الموسم من دوري الدرجة الأولى (يلو) ليخوض أول مواسمه بمسابقة المحترفين.

وتكفل الكاميروني ليندر تاوامبا، صاحب الـ33 عامًا، بتسجيل هدف المباراة الوحيد من ضربة رأسية في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

بهدف الوافد الجديد تاوامبا⚽️ الأخدود⁩ يحقق انتصاره الأول في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين✅ شاهد الهدف الوحيد⤵️#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/GoZZeDfX00 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023

تاوامبا سجل الهدف في أولى مشاركاته بقميص الأخدود بعد انتقاله قبل ساعات قادمًا من التعاون.

ورفع الأخدود رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ12 من فوز وتعادل و3 هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد الرياض عند النقطة 4 ليحتل المركز الـ14 من انتصار وحيد وتعادل و3 هزائم أيضًا.