أخبار الرياضة

الأخدود يحقق فوزًا تاريخيًا على الرياض

1 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الأخدود
الأخدود

حقق الأخدود فوزًا تاريخيًا على نظيره الرياض، بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0 مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

ويعد هذا هو الانتصار الأول للأخدود في تاريخه بدوري المحترفين بمختلف مسمياته، إذ أن الفريق صعد هذا الموسم من دوري الدرجة الأولى (يلو) ليخوض أول مواسمه بمسابقة المحترفين.

وتكفل الكاميروني ليندر تاوامبا، صاحب الـ33 عامًا، بتسجيل هدف المباراة الوحيد من ضربة رأسية في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

تاوامبا سجل الهدف في أولى مشاركاته بقميص الأخدود بعد انتقاله قبل ساعات قادمًا من التعاون.

ورفع الأخدود رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ12 من فوز وتعادل و3 هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد الرياض عند النقطة 4 ليحتل المركز الـ14 من انتصار وحيد وتعادل و3 هزائم أيضًا.