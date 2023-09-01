سلسلة جروهي تتحطم أمام الهلال.. والاتحاد ينهي صمود بونو

انكسرت سلسلة المباريات التي يخرج منها الاتحاد بشباك نظيفة بعدما تلقى خسارة على يد الغريم الهلال، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن، فيما أنهى فريق "النمور" صمود المغربي ياسين بونو، حارس "الزعيم".

وتمكن الهلال من قلب تأخره بنتيجة 1-3 إلى انتصار بنتيجة 4-3 مساء الجمعة على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل".

وبعد أن عادل الاتحاد بفضل مارسيلو جروهي أطول سلسلة للفريق من المباريات بشباك نظيفة في دوري المحترفين، انتهت هذه السلسلة على يد الهلال.

وظل الاتحاد محافظًا على نظافة شباكه في آخر 3 مباريات من الموسم الماضي، وأول 4 مباريات في الموسم الجاري.

وكان الاتحاد يحتاج لمواصلة السلسلة أمام الهلال لتسجيل رقم قياسي جديد في تاريخه بدوري المحترفين.

المفارقة أن الهلال كان آخر من سجل في مرمى الاتحاد قبل بدء هذه السلسلة، خلال تعادل الفريقين الموسم الماضي بنتيجة 2-2.

على الجانب الآخر، لم يستمر صمود بونو طويلًا في دوري روشن، فبعد أن خرج بشباك نظيفة في مباراتيه الأولتين ضد الرائد والاتفاق، استقبل أول الأهداف بأقدام لاعبي الاتحاد.