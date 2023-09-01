ميتروفيتش يكرر رقمًا تاريخيًا.. وحمدالله يتساوى مع رونالدو

كرر الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، رقمًا تاريخيًا في كلاسيكو دوري روشن للمحترفين، بعد تألقه في مباراة الاتحاد.

الهلال تمكن من تحقيق انتصار مثير بنتيجة 4-3 على حساب الاتحاد بعدما كان متأخرًا في الشوط الأول في قمة الجولة الخامسة من المسابقة.

وسجل ميتروفيتش، المنضم هذا الصيف، 3 أهداف "هاتريك" قاد بها الهلال لتحقيق الانتصار الصعب.

وحسب شبكة "أوبتا"، المتخصصة في رصد الأرقام والإحصائيات، فإن ميتروفيتش هو ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في تاريخ كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين بعد البرازيلي تياجو نيفيز في 2009.

من جانبه، سجل المغربي عبدالرازق حمدالله، نجم الاتحاد، في نفس المباراة هدفًا ليرفع رصيده الشخصي من الأهداف في دوري روشن إلى 5 أهداف.

وتساوى حمدالله مع كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في صدارة هدافي المسابقة حتى الآن برصيد 5 أهداف لكل منهما.

لكن الدون البرتغالي لديه الفرصة لزيادة غلته التهديفية، والانفراد بالصدارة منفردًا عندما يلعب ضد الحزم في الجولة الخامسة اليوم السبت.