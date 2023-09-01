بـ680 ألف ريال.. الجواد “إكسبريشنست” في المركز الأول من سباقات الطائف

فاز الجواد "إكسبريشنست" المملوك لنايف فيحان المنديل، مساء الجمعة، بأغلى أشواط الحفل الـ38 من موسم سباقات الطائف، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد للفروسية في الحوية.

وبلغ مجموع جوائز أشواط الحفل 680 ألف ريال، منها 125 ألفًا للشوط السادس، ما جعله الأغلى بين الأشواط التسعة، بينما خصّصه النادي للخيل الرابحة (1- 3 فوز) من الإنتاج والمستورد.

وذهب نصف مجموع جوائز كل شوط إلى صاحب المركز الأول، بينما حصل أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس على باقي القيمة المالية، بالتدريج، كلٌّ حسب ترتيبه.

وانطلقت سباقات الحفل في الساعة الـ4 من مساء الجمعة. وحسم الجواد "سيبوط"، الذي يمتلكه ويدربه طلال سعد مطلق، الشوط الأول، الذي امتد لـ1200 متر. وفي الـ400 متر الأخيرة من المسافة، اندفع "سيبوط"، الذي قاده الخيّال أليكسيس مورينو، بقوة من الصف الثاني إلى المقدّمة، متجاوزًا الجواد "طموحات"، ثم وسّع الفارق حتى بلغ خط النهاية.

إلغاء نتيجة الشوط الثاني

وألغيت نتيجة الشوط الثاني، الذي كان مقرّرًا على مسافة 1200 متر أيضًا، بسبب خطأ في الانطلاقة، ولاحقًا ستقرر لجنة السباق والتحكيم إمكانية إعادته وتوقيتها.

وبعد تنافس قوي على المسافة نفسها، انتزع الجواد "ريانس بارتي"، المملوك لرفاعي صنت الغريبان، الفوز بالشوط الثالث، متقدّمًا على ملاحِقته الفرس "حبيبي قو لكي"، بطول رقبة واحدة، وزمنيًّا بـ4 أجزاء فقط من الثانية. وقاد الخيّال أحمد الشرار الجواد الفائز، الذي درّبه ناصر فواز، بينما قاد الخيّال فهد الميموني الفرس الحاصلة على وصافة الشوط.

وامتد كلٌّ من الشوطين الرابع والخامس لـ1400 متر، حيث تربّع الجواد "نن سنس"، المملوك للأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل، على قمة نتائج الشوط الرابع، بفارق مريح عن ملاحقيه. وبدأ "نن سنس" تصدّر الرؤوس المشاركة عند إشارة الـ400 متر الأخيرة، وقاده الخيّال محمد الدهام، فيما دربه نواف الدهش.

واندفعت الفرس "عفاسة"، المملوكة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد انتصاف الشوط الخامس بقليل، إلى صدارة الرؤوس قادمةً من المسار الخارجي للمضمار، وحافظت على المركز الأول حتى خط النهاية. وكان الخيّال كاميلو أوسبينا قائدها، فيما درّبها أحمد محمود.

إكسبريشنست يتصدّر

وقاد الخيّال أصيل السرحاني الجواد "إكسبريشنست"، الذي يمتلكه ويدربه نايف فيحان فيصل المنديل، إلى احتلال قمة الشوط السادس، الذي امتد لـ1600 متر. وبعد تنافس وتقارب شديدين بين عددٍ من الجياد، تصدّر إكسبريشنست" المشاركين ووسّع الفارق، حاسمًا السباق لمصلحته.

وعلى المسافة نفسها، جرت منافسات كلا الشوطين السابع والثامن، حيث احتلت الفرس "رغد إتش إس"، المملوكة لبندر ناصر العتيبي، قمة ترتيب الشوط السابع، مع الخيّال عبد الله الكريديس والمدرب محمد خلف.

واقتنصت "رغد إتش إس" المركز الأول بعد تنافس قوي، تحول في الأمتار الأخيرة إلى تسابق ثنائي مع الجواد "حاشر" الذي قاده الخيّال عبد الإله الحصين، انتهى بفوز الفرس بفارق 10 أجزاء فقط من الثانية.

وظفرت الفرس "ميثاء الخالدية"، المملوكة لإسطبلات الخالدية، بالمركز الأول في الشوط الثامن، وأنهته بفارق مريح من الأمتار أمام الملاحقين، بعدما كانت خامسةً بينهم بعد مرور أكثر من دقيقة على انطلاقه، وكان الخيّال عادل الفريدي على متنها، بينما درّبها سعد مطلق.

واختُتِم الحفل بحصد الجواد "دراونج كلوكس"، الذي يمتلكه ويدربه مشعل محسن المطيري، صدارة ترتيب الشوط التاسع، الذي امتد لـ2000 متر، وبين شارتي الـ600 والـ400 متر الأخيرة، قاد الخيّال أحمد الأزهري "دراونج كلوكس" إلى تصدّر المشاركين، ومن ثَم توسيع الفارق أمامهم.

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