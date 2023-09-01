ليفربول ينهي سوق الانتقالات بصفقة من بايرن ميونيخ

أنهى ليفربول سوق الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع رايان جرافينبيرخ، لاعب وسط بايرن ميونيخ، بعقد طويل الأمد.

وأتم جرافينبيرخ إجراءات الكشف الطبي صباح الجمعة، قبل أن يتم قيده بشكل رسمي قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد في إنجلترا.

جرافينبيرج هو صفقة ليفربول الرابعة هذا الصيف، حيث جاءت كل صفقاته في خط الوسط بالتعاقد مع دومينيك سوبوسلاي من لايبزيج، وأليكسيس ماك أليستر من برايتون، وواتارا إندو من شتوتجارت.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن الصفقة كلفت ليفربول مبلغ 30 مليون يورو.

وانتقل جرافينبيرخ إلى بايرن ميونيخ العام الماضي قادما من أياكس مقابل 18.5 مليون يورو، وشارك مع الفريق البافاري في 33 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها هدفا واحدا.

وحصل ليفربول على خدمات لاعب الوسط الهولندي بعد محاولاته الفاشلة للتعاقد مع مويسيس كايسيدو وروميو لافيا اللذين انضما إلى تشيلسي.