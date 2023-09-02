شبيه القذافي يتجول في شوارع ليبيا.. وليبيون يهتفون: “يحيا القائد”

ظهر شبيه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الجمعة، وهو يتجوّل بين المدن، احتفالًا بالذكرى 54 لثورة الفاتح من سبتمبر.

جاء ذلك وسط حراسة أمنية، وهتافات من أنصار الرئيس الليبي السابق.

كما ظهر شبيه القذافي في فيديو وهو بداخل سيارة يلوّح بيديه إلى الجماهير الحاضرة من أنصار النظام السابق الذين التفوا حوله وتجمعوا في الشوارع للاحتفال بذكرى الفاتح من سبتمبر، فيما حرص آخرون على التقاط الصور التذكارية معه.

ووضع شبيه القذافي إكليلا من الزهور على ضحايا ثورة 17 فبراير في مدينة بني وليد، وسط هتافات "يحيا القائد.. يحيا الفاتح".

واحتفل أنصار النظام الليبي السابق بذكرى مرور 54 عامًا على "ثورة الفاتح من سبتمبر"، التي أوصلت الزعيم الراحل معمر القذافي إلى كرسي الحكم عام 1969.

وخرج العشرات إلى الشوارع حاملين صور القذافي وابنه سيف الإسلام، والرايات الخضراء المميزة لنظام حكمه.