رحيل نهائي.. برشلونة يعلن بيع الزلزولي

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل لاعبه الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، عبر صفقة بيع نهائي في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال برشلونة في بيان رسمي بالساعات الأولى من صباح اليوم السبت "توصل نادي برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق بشأن بيع عبد الصمد الزلزولي مقابل 7.5 مليون يورو".

وأضاف: "يحتفظ برشلونة بالحق في إعادة شراء اللاعب، بالإضافة إلى حصوله على نسبة 50% من أي عملية بيع مستقبلية".

وأنهى برشلونة بيانه: "يرغب النادي في التعبير علنا عن امتنانه إلى الزلزولي بسبب التزامه وتفانيه، ويتمنى له النجاح في المستقبل".

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🤝 Agreement with Betis for the transfer of Ez Abde — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023

ماذا قدم عبد الصمد الزلزولي مع برشلونة؟

جاء عبد الصمد الزلزولي (21 عاما) إلى برشلونة في موسم 2021-2022 قادمًا من هيركوليس الإسباني، ولعب أيضًا لبعض الوقت في إلتشي، وخاض في المجموع 22 مباراة في دوري الدرجة الثانية وكأس الملك قبل انضمامه إلى برشلونة أتليتيك.

وظهر الزلزولي لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في 30 أكتوبر 2021 ضد ألافيس، وأثبت حضوره على الفور، حيث شارك في 12 مباراة وسجل هدفا واحدا.

وأمضى اللاعب المغربي موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة في صفوف أوساسونا، حيث عزز خبرته باحتلال الفريق المركز السابع في الدوري ووصوله إلى نهائي الكأس، حيث شارك في 34 مباراة وسجل ستة أهداف.

وعاد الزلزولي إلى نادي برشلونة مع بداية الموسم الحالي، وخاض مباراتين قبل الإعلان عن انتقاله إلى ريال بيتيس بشكل نهائي، بعدما مثَّل الفرق الأول للبارسا في 14 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.