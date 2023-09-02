زوارق الاحتلال تهاجم مراكب صيد فلسطينية في غزة

حاولت زوارق تابعة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على مراكب صيد تابعة لفلسطينيين في بحر غزة، بل واستهدافها محاولة منهم لإغراقها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، هاجمت زوارق البحرية الإسرائيلية، اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص، وخراطيم المياه، في بحر مدينة غزة.

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وقال اتحاد لجان الصيادين، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين غرب منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، وفتحت باتجاهها خراطيم المياه، وحاولت إغراقها".