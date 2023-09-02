بعد هبوطها على القمر… الهند تطلق مسبارًا يهدف الى دراسة الشمس

بعد أسبوع واحد من نجاحها في إنزال مركبة غير مأهولة عند القطب الجنوبي للقمر، تستعد الهند لإطلاق مسبار يهدف إلى دراسة الشمس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت الوكالة أن المركبة «أديتيا - إل 1» سوف تقلع عند الساعة 11:50 في رحلة تستمر أربعة أشهر إلى أن تبلغ مقصدها على مسافة 1.5 مليون كيلومتر.

وستحمل المركبة معدات علمية لدراسة الطبقات الخارجية للشمس.

وستقلع المركبة إلى الفضاء على متن صاروخ «بي إس إل في إكس إل» البالغ وزنه 320 طنا وصممته منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

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ويعد هذا الصاروخ من أعمدة برنامج نيودلهي، وسبق استخدامه في إقلاع مهمات نحو القمر والمريخ.

وباتت الهند رابع دولة تنجح في إنزال مركبة غير مأهولة على سطح القمر، الأسبوع الماضي، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.