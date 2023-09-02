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الوطني للأرصاد: خريف هذا العام سيكون ممطرًا على معظم مناطق المملكة

2 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

قال متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن خريف هذا العام سيكون ممطرًا على معظم مناطق المملكة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "الإخبارية"، أن الخريف يمثل مرحلة انتقالية تتعدد بها الظواهر الجوية، وتشهد تذبذبًا في درجات الحرارة.

وأشار القحطاني إلى أن الأمطار ستكون أعلى من معدلاتها وفقًا للتقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

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وأوضح متحدث المركز الوطني للأرصاد أن الامطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على المرتفعات الجبلية وعلى المصائف من الطائف حتى مرتفعات جازان.

ولفت القحطاني إلى أن أجواء فصلي الخريف والربيع لا تشاهد في المملكة إلا في بعض المناطق.