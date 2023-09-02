الوطني للأرصاد: خريف هذا العام سيكون ممطرًا على معظم مناطق المملكة

قال متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن خريف هذا العام سيكون ممطرًا على معظم مناطق المملكة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "الإخبارية"، أن الخريف يمثل مرحلة انتقالية تتعدد بها الظواهر الجوية، وتشهد تذبذبًا في درجات الحرارة.

فيديو | متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: خريف هذا العام سيكون ممطرا على معظم مناطق المملكة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/XjnmcVr5rC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 1, 2023

وأشار القحطاني إلى أن الأمطار ستكون أعلى من معدلاتها وفقًا للتقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

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وأوضح متحدث المركز الوطني للأرصاد أن الامطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على المرتفعات الجبلية وعلى المصائف من الطائف حتى مرتفعات جازان.

ولفت القحطاني إلى أن أجواء فصلي الخريف والربيع لا تشاهد في المملكة إلا في بعض المناطق.