كلوب: صلاح ملتزم مع ليفربول.. ولا شيء يدعو للقلق

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه لا شيء يدعو للقلق بالنسبة لمستقبل الدولي المصري محمد صلاح بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد، مشيرا إلى أن اللاعب ملتزم تمامًا ومنضبط في تدريبات الفريق.

وقال كلوب، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن محمد صلاح: "من وجهة نظري، لا أرى أي شيء يدعو للقلق على الإطلاق".

وأضاف: "مو ملتزم للغاية، إنه يتدرب بشكل كامل هناك، في اجتماعات القادة هذا الأسبوع، وهو حاضر تمامًا".

وأنهى مدرب ليفربول قائلا: "يجب أن أتعامل مع الحقائق، والحقيقة هي أن كل شيء جيد، نحن هنا وكل شيء على ما يرام".

وكان صلاح هدفًا للاتحاد الذي قدم عرضًا رسميًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في محاولة للتعاقد على اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

ورفض ليفربول العرض بعد تمسكه باستمرار اللاعب واعتبار الأمر مغلقًا هذا الصيف على الأقل، ولكن مع استمرار فترة الانتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية مفتوحًا حتى 7 سبتمبر الجاري، فإنه من المتوقع أن يبذل الاتحاد المزيد من الجهود لإقناع الريدز بالبيع.