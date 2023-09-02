“الخارجية” تعرب عن تعازي المملكة لجنوب أفريقيا إثر حريق في جوهانسبيرج

أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا، إثر الحريق الذي وقع بالحي التجاري في مدينة جوهانسبيرج.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا إثر الحريق بالحي التجاري في مدينة جوهانسبيرغ pic.twitter.com/YhJYz9ITW1 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 2, 2023

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جنوب أفريقيا في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.