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“الخارجية” تعرب عن تعازي المملكة لجنوب أفريقيا إثر حريق في جوهانسبيرج

2 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا، إثر الحريق الذي وقع بالحي التجاري في مدينة جوهانسبيرج.

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جنوب أفريقيا في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.