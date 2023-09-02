10 مشاركين من “التدريب التقني والمهني” في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشاركتها في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورة "Worldinvent Singapore 22+23 " خلال الفترة 4 - 6 سبتمبر الجاري، بفريق يضم 10متدربين بينهم 4 متدربات من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة، ضمن جهود المؤسسة في دعم واكتشاف الموهوبين والمبدعين، وتأهيلهم للوصول للمشاركات الدولية.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن المؤسسة تولى اهتماماً بالغاً في الابتكار ورعاية الموهوبين، وذلك امتداداً لتوجهات القيادة الرشيدة، في دعم ورعاية المبتكرين، مؤكدًا حرص المؤسسة على تنمية قدرات الشباب والفتيات وتشجيعهم على خلق أفكار نوعية تقنية ونقلها من حيز الفكرة لتطويرها وتنفيذها لتكون واقعًا ملموسًا وذلك عبر أندية متخصصة يشرف عليها مدربون متخصصون.

وأشار الفهيد إلى أن المتدربين والمتدربات شاركوا في منافسات محلية ودولية متنوعة واستطاعوا عبر ابتكاراتهم تحقيق مراكز متقدمة، لاسيما المشاركة السابقة في شهر مايو الماضي بمعرض الاختراع والابتكار بدولة ماليزيا إثر حصولهم على ١٠ ميداليات مختلفة، مضيفًا أن المؤسسة تحرص على مشاركة المتدربين الموهوبين واطلاعهم على التوجهات العالمية في مجال الابتكار في إطار شراكات المؤسسة الرامية لتطوير أندية الموهبة والابتكار في جميع المنشآت، متمنيًا تحقيق المتدربين المشاركين بالمسابقة الدولية للاختراعات والابتكارات بسنغافورة مراكز متقدمة.

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة المهندس عبد الله بن إبراهيم الدحيلان، أن المشاركة تأتي ضمن حرص المؤسسة على رعاية المتدربين والمتدربات واستثمار طاقاتهم في بناء نهضة الوطن والاقتصاد المعرفي ودعمهم للمشاركة بالمسابقات المحلية والعالمية والتشجيع على الابتكار والإبداع، والإسهام في نقل الأفكار من حيز الفكرة إلى التطبيق والتنفيذ والتطوير ثم التسويق، مشيرًا إلى أن دور إدارة الأنشطة في مجال الموهبة والابتكار لا يقتصر على المتدربين في المنشآت التدريبية؛ بل ترعى الخريجين أيضاً وتتبنى أفكارهم وتدعمها كما تخدم المبتكرين من أفراد المجتمع.

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وأضاف الدحيلان أن المشاركين بمعرض سنغافورة الدولي لهذا العام جمع بينهم شغف العلم وحب الابتكار وروح الفريق الواحد ليشاركوا في مسارات المسابقة متعددة التخصصات بالمعرض، مفيداً بحصول المتدربين على برنامج تدريب وتهيئه مكثف، يتكون من ثلاث مراحل (عن بعد، وحضوري بمدينة الرياض، وحضوري بدولة ماليزيا) وذلك لتعريفهم بآليات التحكيم وأسلوب العرض، إضافة إلى إتقان الجانب التسويقي للعرض، والعمل على متطلبات المشاركة.

الجدير بالذكر أن المعرض يجمع المختصين والمهتمين في مجال صناعة العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب المستثمرين ورجال الأعمال للنظر في فرص الواعدة الناتجة عن المشاريع المبتكرة، فيما يتيح للمتدربين والمتدربات فرصة التعريف بابتكاراتهم وتطوير أفكارهم الإبداعية وتنمية دخولهم كمنافسين في مسابقات دولية يمثلون خلالها المملكة .