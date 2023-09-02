فلسطين تدعو إلى تدخل دولي لوقف اعتداءات وزير إسرائيلي متطرف بحق الأسرى

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم، هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها، وجميع المؤسسات والتشكيلات الدولية، بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات بحق الأسرى والأسيرات، التي يقودها وزير إسرائيلي متطرف.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس في بيان: "إن على المجتمع الدولي التحرك، لوقف اعتداءات الوزير الإسرائيلي المجنونة بحق الأسرى، والذي يعمل على فرض أمر واقع جديد داخل السجون والمعتقلات؛ بهدف تحويل حياة الأسرى إلى جحيم حقيقي".

ولفت رئيس هيئة شؤون الأسرى، النظر إلى أن الوزير الإسرائيلي لديه جملة من الإجراءات والممارسات، تمس الحياة اليومية للأسرى داخل السجون والمعتقلات، كان آخرها تقليص زيارات أهالي الأسرى، لتكون مرة واحدة كل شهرين، إضافة إلى قرارات تتمثل بتقليص المواد الغذائية، ومواد الاستحمام، وغيرها من القرارات الانتقامية.



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