سيميوني عن انتقال كاراسكو إلى الشباب: سنلتقي في الرياض

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أن البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب الفريق على وشك الانتقال لنادي الشباب هذا الصيف.

ومن المقرر أن يغادر يانيك كاراسكو أتلتيكو مدريد للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن اتفق نادي الشباب على التعاقد مع صاحب الـ29 عاما.

وقال دييجو سيميوني، في حديثه لوسائل الإعلام قبل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية: "أنا أحب كاراسكو، لقد قدم دائمًا أفضل ما لديه وأنا ممتن له".

وأضاف: "لقد شعر بالحاجة إلى المغادرة، رغم أن الأمر ليس رسميًا، ولكن عندما يرحل سنلتقي في الرياض لتناول القهوة سويًا لأنني أهتم به كثيرًا".

وكان كاراسكو لا يزال يتدرب مع أتلتيكو، غير أن صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أنه غاب عن التدريبات، ولن يتم ضمه إلى تشكيلة الفريق لمباراة الأحد ضد إشبيلية.

يذكر أن كاراسكو لعب دورًا أساسيًا مع أتلتيكو مدريد على مر السنين، ولعب أولاً كجناح ثم كظهير جناح.