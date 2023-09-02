إصابة 35 شخصًا في اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وطالبي لجوء

اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم السبت، بين الشرطة الإسرائيلية والعشرات من طالبي اللجوء الإريتريين في مدينة تل أبيب.

وأصيب 35 شخصا بينهم 19 شرطيا إسرائيليا، اليوم السبت، خلال اشتباكات وقعت بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بين طالبي لجوء من اريتريا في احتجاج ضد النظام في بلادهم.

وذكرت قناة "آي 24 نيوز" اليوم، أن المتظاهرين ألقوا الحجارة والألواح الخشبية تجاه رجال الشرطة الذين بدأوا بتفريقهم من خلال استخدام أدوات تفريق الجموع، مشيرة إلى أن المحتجين قاموا بتخريب مقرات ومصالح دوريات الشرطة، إضافة إلى إحراق أحد الملاهي.

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ووفق القناة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين من المتظاهرين ويجري مفوض الشرطة يعقوب شبتاي تقييما أمنيا للوضع في المدينة، في حين ذكرت نجمة داوود الحمراء أن رجال الشرطة أصيبوا بصورة طفيفة، وتم نقل 11 مصابا بطلقات نارية إلى المستشفى أربعة منهم حالتهم خطيرة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان :"في هذا الوقت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود، تعمل لتفريق أعمال شغب عنيفة موجهة تجاه رجال الشرطة، وذلك بعد الإعلان عن مظاهرة بأنها غير قانونية والشرطة أصدرت أوامر بإخلاء شارع هامسجر، لكن مثيرو الشغب لم ينصاعوا لأوامر الشرطة، وبدأوا بإلقاء الحجارة، والألواح الخشبية والصخور وقاموا بتخريب الحوانيت في الشارع بما يشمل إحراق مبنى ملهى والتسبب بأضرار كبيرة لدوريات الشرطة".