هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم فعالية “العروض الأرجنتينية”.. أكتوبر المقبل

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية، تنظيم فعالية "العروض الأرجنتينية" والتي تتضمن عروض فنية أدائية، لخلق روابط ثقافية بين مختلف الشعوب، ضمن احتفالية ستقام خلال أكتوبر المقبل.

وستنظم الهيئة 10 عروض أدائية أرجنتينية تتضمن لوحات متعددة، من بينها عرض سندريلا، وأليس في بلاد العجائب، والخفة العظيمة وغيرها من العروض.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يقام العرض الأول الثلاثاء 3 أكتوبر، ويستمر حتى التاسع من ديسمبر المقبل على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة في مدينة الرياض.

فيما تستغرق مدة كل عرض 5 أيام في الأسبوع على مدار 10 أسابيع.

كما تهدف الفعالية إلى جذب ما لا يقل عن 10 آلاف زائر من مختلف الفئات العمرية طوال مدة العرض، ما يعزز دور العروض في تقديم الثقافات العالمية في قوالب احتفالية وشيقة.

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وتهدف الهيئة من استقطاب العروض الأرجنتينية إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية لدى المجتمع، وإثراء المحتوى الثقافي عبر اجتذاب العروض الأدائية من مختلف دول العالم، وتعريف ثقافات العالم بجمهور المملكة وثقافته.

كما تعكس الهيئة بذلك حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.