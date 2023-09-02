26 لاعبا في قائمة منتخب السعودية لمعسكر نيوكاسل

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السعودية بقيادة المدير الفني روبرتو مانشيني قائمة الفريق للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سينطلق غدًا الأحد في مدينة نيوكاسل الانجليزية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر 2023.

ويأتي معسكر منتخب السعودية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023، التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل. وتقرر مغادرة بعثة الأخضر ظهر غدٍ الأحد إلى مدينة نيوكاسل الانجليزية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا في الثاني عشر من سبتمبر.

قائمة منتخب السعودية لمعسكر نيوكاسل

وستُلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب "سانت جيمس بارك" الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرغستان، تايلاند.

وضمت قائمة مانشيني 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي.

في حراسة المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار.

الدفاع: ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد.

الوسط: رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي.

الهجوم: عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.