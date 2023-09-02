“التجارة” تحدد شروط إعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من متطلب “مراجع الحسابات”

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم السبت، إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات عند تحقق أحد شرطين من بين 3 شروط.

وأوضحت الوزارة في "إنفوغراف" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الشروط هي "ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال، وألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال، وألا يتجاوز عدد موظفي الشركة 49 موظفًا".

تُعفى الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات. حسب #نظام_الشركات_الجديد pic.twitter.com/PN8GY2E5Dy — وزارة التجارة (@MCgovSA) September 2, 2023

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