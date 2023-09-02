“المرئي والمسموع”: 535 مليون ريال إيرادات السينما في السعودية حتى الآن

يعد قطاع السينما في السعودية الأكبر على مستوى المنطقة، حيث يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأثبتت الأفلام السينمائية السعودية حضورها القوي والفاعل، حيث بلغ عددها أكثر من 33 فيلما سعودياً معروضاً.

بيع أكثر من 10 ملايين تذكرة

وقالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إنه ومنذ استئناف نشاط السينما في السعودية وحتى الآن، فقد تجاوزت الإيرادات 535 مليون ريال، فيما تم بيع أكثر من 10 ملايين تذكرة.

وأضافت أن عدد المقاعد في دور السينما السعودية تجاوز 64 ألف مقعد، في 69 داراً، يشغلها أكثر من 7 مشغلين، في أكثر من 20 مدينة سعودية.

وكشفت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن أعلى الأفلام في شباك التذاكر، هو فيلم Top Gun: Maverick، حيث حصد أكثر من 1.2 مليون تذكرة مباعة، وتجاوزت إيرادات الدخل 84 مليون ريال.

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