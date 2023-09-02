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حرس الحدود يطيح بـ 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم من “الحشيش” في عسير

2 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
قوات حرس الحدود والمضبوطات
قوات حرس الحدود والمضبوطات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود ، لتهريبهم 37 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

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