إيفرتون “نادم” على إهدار الفرص في التعادل مع شيفيلد بالدوري الإنجليزي

أخفق إيفرتون مجددا في حسم الأمور لمصلحته عندما يملك الأفضلية، ما كلفه إهدار المزيد من النقاط، لكن المدرب شون دايك يعتقد أن الفريق اقترب من الوصول إلى الشكل المطلوب بعد التعادل 2-2 مع شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وللمرة الثالثة هذا الموسم، يصنع إيفرتون عددا كبيرا من الفرص الكافية لحسم المباراة، لكن كما حدث أمام فولهام وولفرهامبتون واندرارز، لم يكن الفريق حاسما في منطقة جزاء المنافس.

وعلى الأقل نجح إيفرتون في تسجيل أول هدفين له في الموسم الجاري عن طريق عبدولاي دوكوري وأرنو دانجوما، لكنه يملك نقطة وحيدة من أربع مباريات في بداية محبطة للموسم.

بيتو صنع الفارق

وقال دايك "نصنع عددا أكبر من الفرص من مباراة لأخرى، واليوم كان المعدل جيدا. نصل إلى أماكن جيدة في الملعب ونواصل صناعة الخطورة، لكن يجب علينا التسجيل".

وأضاف "اليوم سجلنا هدفين وهو أمر مهم بأن نحقق ذلك الأمر".

وقال مدرب إيفرتون "صنع بيتو الفارق وعمل بجدية كبيرة كما فعل أرني (دانجوما). هناك مؤشرات إيجابية، لكن علينا أن نتأكد من التحسن في بعض الجوانب".

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