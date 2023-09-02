وفاة أسطورة كرة القدم الأفريقية ساليف كيتا عن 76 عاما

أعلن الاتحاد المالي لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة المهاجم السابق ساليف كيتا، الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1970 وأحد أساطير القارة، في العاصمة باماكو عن 76 عاما.

من هو ساليف كيتا؟

وخاض كيتا تجارب ناجحة مع سانت إيتيين وأولمبيك مرسيليا في فرنسا كما لعب مع بلنسية وسبورتنج لشبونة قبل اعتزاله في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك كيتا لأول مرة مع مالي وعمره 16 عاما وقاد منتخب بلاده للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 1972.

وتولى كيتا منصب رئيس الاتحاد المالي للعبة من 2005 وحتى 2009.

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